“The End Of The F*** World” estrenó su segunda temporada el 5 de noviembre de este año a través de Netflix, obteniendo éxito por su excéntrica historia sobre una pareja de jóvenes James y Alyssa, que deciden huir de casa e iniciar un viaje de búsqueda para encontrar al padre de ella, sin enterarse que planea ser asesinada por su compañero.

Conforme van incursionando su camino, los dos se van enamorando por diferentes factores, pero cuyo romance terminará cuando llegue la policía los encuentra debido a la muerte de Clive, pero su amigo se echará la culpa de todo y huirá para protegerla, dejando la incógnita si sobrevive a una bala que se escucha luego.

The End Of The F***ing World 2 - Tráiler

En la segunda entrega, se enfocan en la nueva vida que tiene Alyssa dos años después de los acontecimientos y cuando una mujer empieza un propósito de venganza y muerte.

¿The End Of The F*** World tendrá temporada 3?

Netflix aún no ha anunciado nada sobre la tercera parte de la serie, sin embargo, el último episodio de la segunda temporada parece la culminación de la historia entre los dos adolescentes.

Por otro lado, el autor del programa, Charlie Covell, mencionó en una entrevista exclusiva con Radio Times, que no planea seguir con otra secuela ya que, su idea principal era hacerla con solo una entrega.

"Creo que, para mí, eso es todo ahora. Sí, eso está hecho. Creo que tratar de sacar más provecho estaría mal, me gusta dónde lo dejamos", afirmó el creador.

No obstante, esto todavía no sería definitivo y dependería de la logística y las buenas críticas que obtenga The End Of The F*** World 2, lo que generará que la popular plataforma de streaming lo evalúe y vea favorable sacar una tercera temporada, por el momento, solo queda esperar.