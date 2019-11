Marvel: Profesor Hulk será el líder de los New Avengers según Mark Ruffalo

Tras los eventos de Avengers: Endgame, el futuro en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) es incierto. Con algunos Vengadores retirados y otros muertos, la gran pregunta que salta es quién será el próximo líder.

De los Vengadores principales se encuentra el Profesor Hulk (Mark Ruffalo), quien sufrió una irreparable herida en su brazo derecho, luego de chasquear los dedos con el Guantelete de Nanotecnología. ¿Él Será el nuevo líder? Así lo deja entrever el actor.

PUEDES VER One Punch Man: teoría revela cómo Saitama consiguió sus grandes poderes

El personaje Mark Ruffalo ha tenido apariciones en películas de los vengadores y una que otra cinta, como por ejemplo Thor: Ragnarok, en donde papeles pequeños, sin embargo, en Avengers: Endgame su rol fue más protagónico pues gracias a él revivieron todos los caídos.

En esta oportunidad, el actor Mark ha revelado que veremos mucho más de Profesor Hulk en la Fase 4 y 5 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), por lo que incluso podría tener su propia cinta en solitario, además de otras apariciones.

El actor se limitó a decir que veremos “probablemente más” de Hulk. “Me gustaría verlo pasar el rato con algunos de los nuevos, ¿sabes? Tal vez ser como un gurú para algunos de los más jóvenes”.

A pesar que no hubo una confirmación exacta, veremos al Profesor Hulk con mucha más participación en las siguientes películas del UCM.

Por ejemplo, tenemos la serie que se estrenará en Disney Plus, She-Hulk, donde no sería extraño ver a Bruce Banner haciendo un cameo, así mismo, se vienen los New Avengers que podrían ser introducidos en Ant-Man 3 o tal vez Avengers 5.