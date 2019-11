Joker: escena eliminada revela el verdadero destino de Sophie

Desde el estreno de Joker, la cantidad de fanáticos que ha logrado ha ido incrementando poco a poco, generando que se convierta en una película muy aclamada, pero también llenando de dudas por algunas escenas que quedaron con final abierto.

Uno de los ejemplos más conocidos es sobre el destino de Sophie, la vecina de Arthur Fleck, que, tras una particular escena, se creía que habría sido asesinada por el protagonista de la historia, por lo que Todd Phillips ha aclarado por fin qué le pasó a la joven madre debido a una escena que quedó fuera de la cinta.

“No, él no la mata, definitivamente” recalcó el director en una entrevista con IndiWire. En la película, lo que sucede después en pantalla después de que Fleck irrumpa en el apartamento de su compañera de piso, es que ella le pide que se vaya, por lo que luego se escuchan las sirenas de la policía dando a entender que la mató.

Pero el director de Joker, afirmó que el personaje sigue un código determinado. “La mayor parte de la gente con la que he hablado piensa que él no la mató, porque entienden la idea de que él solo mata a gente que le ha hecho daño. Y ella no tiene nada que ver con eso”, mencionó.

Joker - Tráiler

Por ello, el cineasta contó que habría una escena que explicara mejor este hecho, se trataría de una secuencia eliminada, la cual sucedía durante la entrevista de Guasón en el show de Franklin Murray y mostraba a Sophie con vida, viendo el programa desde el televisor de su casa.

Todo esto habría despejado las dudas que quedaron entre los espectadores y así se hubiera quitado la idea de la muerte de la vecina de Arthur Fleck.