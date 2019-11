Marvel: el UCM sería un mundo “Post-Avengers” según el CEO de Disney

Luego del estreno de Avengers: Endgame, la certeza por saber lo que ocurrirá después del último evento, es una de las dudas que acogen a todos los fanáticos de la franquicia y también si habrá una quinta película en un futuro no tan lejano.

Todo parecería indicar que esto sería muy posible, debido al éxito en taquilla que mostró la última entrega, pero la producción habría pensado en un cambio de estrategia mostrando al Universo de Marvel sin los miembros protagonistas.

Avengers: Endgame - Tony Stark usa el Guantalete del Infinito

Bob Iger, CEO de Disney, anunció en una conferencia con inversionistas, a través de Comicbook Movie, que el futuro de UCM sería como un mundo “post-Avengers”, asegurando que los personajes continuarán pero ya no como equipo.

“En el caso de Marvel, lo llamo el mundo post-Avengers”, recalcó Iger. “Eso no significa que no se hagan más películas con los personajes de The Avengers. De hecho, tenemos el estreno de Black Widow en el año fiscal de 2020, una cuarta película de Thor en desarrollo y puedo seguir y seguir. También estamos explotando a otros personajes como Los Eternos”.

Lo que da a entender que, por el momento, lo mejor es ir creando historias independientes con cada personaje como lo será con el inicio de la Fase 4 con el solitario de Black Widow e incluso con Los Eternos, prometiendo entretener a todos los fanáticos.