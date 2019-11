Stranger Things 4: el guiño con los X-Men que tendría el primer episodio

Stranger Things ya confirmó su cuarta temporada, lo cual alegró a todos los fanáticos de esta popular serie, sobre todo para responder algunas dudas y cabos sueltos que quedaron en la tercera entrega, como si Hopper seguirá con vida y de ser así cómo lo logro.

Y a través de la cuenta oficial de Twitter del programa, revelaron el nombre del título que llevará el primer capítulo de la secuela, la cual llegará a Netflix en unos cuantos meses.

Stranger Things 4 - Tráiler

Lo curioso sería la clara referencia hacia el universo de los X-Men, ya que el primer episodio será “The Hellfire Club”, y no tendría nada de novedoso de no ser que dicho club es una sociedad ficticia que forma parte de los comics de los mutantes.

El famoso lugar está compuesto por seres de élite y con alta condición económica, cuyo comando interno involucra a diversas personas que buscan como objetivo, influir en el mundo para su beneficio propio incluyendo a Jen Grey, que debutaron en la saga de la Fénix Oscura.

Capítulo 1 de Stranger Things 4. Créditos: Stranger Things

Este capítulo podría dar la posibilidad de que algunos personajes del grupo secreto tengan cabida en la historia de la cuarta temporada de Stranger Things. Aunque no está confirmado, nada impide este guiño que, de seguro, encantará a todos los fanáticos.