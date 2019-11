Spider-Man: revelan su versión japonesa que saldría en "Spider-Verse 2″ [FOTOS]

Hace una semana se afirmó que la secuela de Spider-Man: Into the Spider-Verse se estrenaría en 2022, generando que muchos seguidores de la franquicia busquen en el nuevo teaser, algunas evidencias que puedan mostrar quiénes serán los otros arácnidos.

Shannon Tindle, guionista de Kubo and the Two Strings, se comunicó con los responsables de la nueva película a través de Twitter para ofrecerse como voluntario y crear el diseño del nuevo trepamuros japonés, Takuya Yamashiro.

“Queridos Phil Lord, Christopher Miller, Joaquim Dos Santos y Justin K Thompson; ahora que anunciaron Spidey 2 si por un milagro de los milagros incluyen al Spider-Man japonés en la película, felizmente lo diseñaré para ustedes. Sinceramente, Shannon”, publicó el escritor.

Spider-Man versión japonesa. Créditos: Shannon Tindle

El comentario no tardó en difundirse y llegar a el mismo Phil Lord, quien le respondió que la caracterización del personaje ya estaba lista, aunque no aseguraba que entrara como parte de Spider-Man: Into the Spider-Verse 2, pero que podría ser considerado.

Sin embargo, esta versión ya se realizó en 1978 como una adaptación nipona sobre el mito de Spidey, lo cual relata sobre el motociclista Takuya que adquirió sus poderes tras una trasfusión de sangre, lo que le hizo combatir el mal usando algunos implementos como un robot gigante a quien llamó Leopardon.

Robot del Spider-Man japonés. Créditos: Marvel

Tal es el caso, que en la primera entrega del Spider-Verse, hay una pequeña referencia a este ser que fue dibujado por Miles Morales. La cinta llegará en abril de 2022 y será dirigida por Joaquim Dos Santos.