Scream 5: confirman nueva película de la icónica franquicia de terror

Para los amantes del género de terror, una buena noticia llega con la confirmación de Scream 5. Según informó Bloody Disgunting la cinta popular cinta ya se encontraría en desarrollo luego de 8 años sin dar señales de alguna secuela.

La franquicia ganó fama a finales de los años 90 y principios de siglo XXI, logrando incluso que hagan parodias con “Scary Movie”, la cuarta película se estrenó en 2011 y desde ese momento no se supo nada más.

Cabe recordar, que para 2015 crearon Scream, la serie de televisión que fue producida por MTV, que logró obtener tres temporadas en total y generando éxito entre los fanáticos.

Hasta el momento no se tiene mucha información acerca de lo que tratará la nueva cinta, pero se espera que esta vez obtenga éxito, debido a que la cuarta entrega no le fue del todo bien en taquilla.

Scream 4 - Tráiler

En el caso de Neve Campbell, el protagonista de las primeras películas, no deja de lado su intención de encarnar nuevamente a Sidney Scott. No obstante, David Arquette, que dio vida a Dewey, no ha mostrado mayor interés en formar parte de este último proyecto.

¿De qué trata Scream?

Un año después del asesinato de su madre, Sidney (Neve Campbell) vuelve a vivir una situación angustiosa: mientras un terrible psicópata tiene aterrorizado al barrio, su padre está siempre ausente y su novio está a punto de romper con ella.