Rápidos y Furiosos 9: confirman el importante papel que tendrá John Cena

No es ningún secreto que para la franquicia Rápidos y Furiosos de Universal la definición de ‘familia’ es importante.

Es Dominic Toretto (Vin Diesel) quien en cada película de la saga suma un nuevo integrante en la ‘familia’: Michelle Rodríguez, Jordana Brewster, Ludacris, Tyrese Gibson y Helen Mirren.

En cuanto al núcleo sanguíneo de Toretto, está compuesto por Dominic, Mia (Brewster) y el pequeño Brian Marcos Toretto, cuyo nombre honra el legado de Brian O'Connor (interpretado por el fallecido Paul Walker).

Sin embargo, un nuevo integrante de la familia Toretto crecerá, gracias a la incorporación de John Cena, quien tendría el papel del hermano perdido de Dom.

Vin Diesel fascinado con actuación de John Cena

Los informes establecidos indican que Cena tuvo que ganarse el respeto del elenco principal de Fast & Furious antes de la filmación, lo que nos dice que el actor claramente está asumiendo un papel destacado en la secuela de acción.

Así lo informó el portal web We Got This Covered, aunque también indican que el director Justin Lin podría modificar la historia para acomodar la participación de John Cena.

La pregunta es si el personaje de Cena resonará de la misma manera que Luke Hobbs (Dwayne Johnson) quien llegó en Rápidos y Furiosos 5 y rápidamente se convirtió en un favorito de los fanáticos.

Eso se sabrá cuando Fast & Furious 9 se estrene en los cines el 22 de mayo de 2020, la cual sería la penúltima entrega de la saga de acción.