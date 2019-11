Marvel: Loki aparecerá en Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Estamos a una semana del estreno de Disney Plus, la plataforma de streaming de Disney, donde se podrán ver las diversas películas y series de Marvel Studios.

Es por ello que han estado apareciendo distintas noticias con respecto a los títulos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). En esta oportunidad, tenemos noticias sobre Loki, la serie de Tom Hiddleston.

En horas de la mañana, el presidente de Marvel, Kevin Feige reveló para Bloomberg que la serie de Loki estaría vinculada con una película de la Fase 4 del UCM, precisamente, Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

“Si quieren entender todo en las futuras películas de Marvel, probablemente necesitarán una suscripción a Disney+, porque los eventos de los nuevos programas serán un factor en las próximas películas como Doctor Stange”.

En la pasada San Diego Comic Con 2019, Kevin Feige reveló los títulos que conformarían la próxima Fase 4 del UCM, donde estaban algunas series y películas.

Entre las mencionadas, Doctor Strange in the Multiverse of Madness se llevó la atención de todos los asistentes, no solo por la introducción del multiverso, sino por la inclusión de Scarlett Witch (Elizabeth Olsen) como co-protagonista de la secuela de Benedict Cumberbatch.

En esta oportunidad se ha revelado que la serie de Loki tendrá una gran influencia en esta segunda parte, por lo que podríamos ver a Tom Hiddleston regresar a la pantalla gigante en una nueva película de Marvel Studios.