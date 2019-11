Dragon Ball Super: Krilin se desata y usa el Ultra Instinct [FOTO]

Dragon Ball Super llegó para la felicidad de todos los seguidores de la popular saga de Akira Toriyama y aunque tuvo muchas críticas, también generó expectativas por las nuevas evoluciones que tienen los saiyajins.

Como sería el Ultra Instinct que usó Goku en el Torneo de los 12 Universos para poder pelear contra Jiren, causando que muchos fanáticos quieran ver a sus personajes favoritos aplicando esta técnica considerada como la más poderosa hasta el momento.

Es así que en Reddit, un usuario bajo el nombre de Greytonano, artista conocido por dibujar a diferentes miembros de Dragon Ball, hizo un fan art de Krilin con el nuevo poder que tantos desean obtener, pero que poco pueden lograr ya que se necesita un nivel muy alto de concentración.

La imagen muestra al esposo del Androide 18 con su Gi naranja desgarrado y solo hasta la mitad, mostrando su cuerpo lleno de heridas como si hubiera tenido una lucha muy fuerte con algún enemigo, provocando que al final Krilin use el Ultra Instinct y saque todo su poder.

Dragon Ball Super fan art de Krilin. Créditos: Instagram @Greytonano

Aunque no se parezca del todo a la versión de Goku, debido a la falta de cabello del héroe y por ende no se le pueda ver de color plateado, sus ojos sí cambiaron a esa tonalidad. No obstante, esto no ha sucedido en el manga aunque muchos esperan que Toriyama le dé mucho más importancia al querido personaje.