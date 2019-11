Avengers: Endgame: ¿Viste a Howard el pato entrar por el portal? Mira esta referencia

Pese a que se estrenó en abril, hasta el día de hoy los fans siguen encontrando algunas referencias y easter egg en Avengers: Endgame.

En esta oportunidad, hallaron la aparición de un clásico personaje de los cómics, quien tuvo un breve cameo en Guardians of the Galaxi Vol. 1 y Vol. 2. ¿De quién estamos hablando? Howard el pato.

Una de las escenas más épicas de Avengers: Endgame fue la entrada de los Vengadores a través de los portales del Doctor Strange (Benedict Cumberbatch). Tras su muerte en Infinity War, volvieron a la vida gracias al chasquido de Smart Hulk (Mark Ruffalo).

A continuación te dejamos el video donde se puede ver a Howard el pato cruzar el portal del Dr. Strange para entrar a la batalla contra Thanos.

Howard el pato es un personaje de Marvel Comics, creado por el escritor Steve Gerber y Val Mayerik, apareció por primera vez en diciembre de 1973 en el número 19 de Adventure into Fear.

Marvel

En 1986 tuvo su primera adaptación llamada Howard the Duck, donde fue interpretado por Ed Gale y presentado pro Chip Zien. Tras esto, apareció en las dos películas de Guardians of the Galaxy, perteneciendo de manera oficial al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

El supervisor de los VFX de Avengers: Endgame, Matt Aitken, comentó que le pidieron personalmente introducir a Howard el pato en la batalla final, por lo que buscó el más mínimo hueco para hacerlo.

Finalmente, logra entrar por los portales del Doctor Strange, ¿te diste cuenta de este pequeño easter egg?