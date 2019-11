Deadpool 3: héroes de Avengers: Endgame estarán en la película

Deadpool 3 es quizá una de las películas más esperadas por los fanáticos de Marvel. A pesar que en un principio se creía que la tercera parte no llegaría a los cines, esto no ocurriría.

Según informó el portal web We Got This Covered, Marvel Studios desea que Deadpool 3 cuente con la participación de los héroes aparecidos en Avengers: Endgame.

Estos serían Spider-Man (Tom Holland), Falcon (Anthony Mackei) y Nick Fury (Samuel L. Jackson). Es así que la compañía incorporaría al ‘Mercenario Bocazas’ dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Deadpool se encuentra con Spider-Man

Otro de posibles personajes en realizar un cameo o tener un papel protagónico es Daredevil (Charlie Cox). Esta información no sería descabellada, ya que la compañía tomaría como referencia el cómic de Deadpool y Spider-Man lanzado en 2016.

Quizá las dudas que rondan serían las nuevas identidades de los héroes, ya que Falcon recibió el escudo de Steve Rogers al final de Avengers: Endgame y es probable que lo veríamos como el nuevo Capitán América.

Mientras que Nick Fury no sería el original, como se recuerda en la última película de Spider-Man es Thalos con la apariencia del exdirector de SHIELD.

Solo queda esperar que representantes de Marvel Studios confirmen la nueva película de Deadpool, la cual sería una de las grandes sorpresas para los fanáticos del UCM.