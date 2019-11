Avengers: Endgame debutará con Disney Plus el próximo 12 de noviembre

La espera por fin acabó. Disney acaba de confirmar, en horas de la mañana, que Avengers: Endgame, la última cinta de la Saga del Infinito de Marvel Studios llegará a su plataforma de streaming Disney Plus.

Dicho servicio se estrenará en Estados Unidos el próximo 12 de noviembre y si bien habían algunas películas que ya estaban en el catálogo, la fecha de la llegada de Avengers: Endgame era un misterio. Hasta ahora.

A través de su cuenta de Twitter, Disney compartió un pequeño extracto de la película de Marvel, acompañada de diversos comentarios de fanáticos preguntando por la fecha de estreno de la cinta. Finalmente, se puede ver la fecha exacta de salida para Disney Plus.

“¡Oh snap! Avengers: Endgame está llegando a Disney Plus. Comienza a ver el épico final de la Saga del infinito de Marvel Studios el 12 de noviembre en los Estados Unidos, Canadá y Países Bajos y el 19 de noviembre en Australia y Nueva Zelanda”, se puede leer en la publicación de Twitter.

Disney confirmó la llegada de la película más taquillera de Marvel Studios. Foto: Marvel

Antes de esta confirmación, se especulaba que Avengers: Endgame llegaría a Disney Plus recién en diciembre o el próximo año. Tras su salida de los cines a nivel mundial, la cinta de Marvel estuvo disponible en Blue-Ray y en formato digital, sin embargo, los fans se preguntaban cuándo llegaría a esta plataforma.

Avengers: Endgame no sería el único estreno de Disney Plus, pues ese mismo día llegará The Mandalorian, la serie spin-off del universo Star Was, así como también, la mayoría de títulos de Pixar y Marvel Studios.

Aún no está confirmada la llegada de Disney Plus a Lationamérica.