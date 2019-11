Volver al futuro: un día como hoy Doc Brown descubre la causa para viajar en el tiempo [VIDEO]

“Volver al Futuro” es una de las películas clásicas que causó furor en su época, la historia que muestra un mundo lleno de tecnología y novedades que, en su tiempo, lo espectadores no se imaginaban que existirían, fue el inicio de una trilogía llena de aventuras y emoción.

Y al parecer las curiosidades nunca dejan de aparecer para esta cinta dirigida por Robert Zemeckis y producida por Steven Spielberg, ya que un día como hoy el Doc Brown a cargo de Christopher Lloyd, descubrió el condensador de flujos por una casualidad.

Volver al futuro - Doc Brown descubre el viaje en el tiempo

“Noviembre 5 de 1955, estaba en el baño colgando un cuadro cuando resbale y me di un golpe en la cabeza, fue ahí donde tuve la visión y dibuje esto... el condensador de flujos que él lo que hace que se puedes realizar los viajes en el tiempo”, fueron las palabras del ilustre personaje.

Volver al futuro - Doc Brown le entrega la carta a Marty

Sin duda, de no haberse caído el genio, toda la historia que envuelve a Marty McFly y su viaje al pasado, no se habría llevado a cabo y por ende, no habría mejorado algunos aspectos de su condición familiar.