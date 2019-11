Rápidos y Furiosos 9: ¡Hobbs regresa! Dwayne Johnson tendría un cameo en la película

La franquicia Rápidos y Furiosos se expandió hace unos meses con el primer spin-off de la serie: Hobbs & Shaw que ganó más de $ 750 millones en taquilla.

A pesar que los actores de Fast & Furious no estaban contentos que Dwayne Johnson y Jason Statham hubieran decidido seguir interpretando a los dos personajes principales fuera de la saga principal, parecía poco probable que los dos regresara para repetir sus papeles.

Sin embargo, hace poco Johnson hizo público que había puesto fin a sus problemas con el productor de la franquicia, Vin Diesel, lo que abrió la puerta para que su personaje regrese a la franquicia.

Según informa el portal web, We Got This Covered, Dwayne Johnson podría estar listo para hacer un cameo en Rápidos y Furiosos 9.

Según informan en la página, fuentes cercanas habrían tenido acceso a un primer borrador del guion de la película que incluye un cameo de Luke Hobbs.

Si bien Dwayne Johnson y Vin Diesel parecen haber dejado atrás sus diferencias, queda por ver si los otros miembros del elenco serán tan indulgentes, como Tyrese Gibson.

Si este cameo no se da, los fanáticos saben que John Cena estará para llenar el vacío de un luchador profesional convertido en actor, con un nuevo personaje del que aún nada se sabe.

