Naruto: Sasuke revela cuándo se enamoró de Sakura en novela [FOTO]

Una de las parejas más polémicas de Naruto es sin duda la que forman Sasuke y Sakura que, tras recibir mucho desacierto por parte de los fanáticos, al final Masashi Kishimoto, el autor de la historia, decidió unir a los dos personajes.

Sin embargo, aunque han formado una familia e incluso tienen una hija, Sarada, muchos seguidores del anime y manga, creen que el Uchiha no muestra sentimientos por su esposa, muy aparte de su fría actitud que lo caracteriza.

Pero gracias a la sexta novela de Naruto “Akatsuki hiden”, la respuesta sobre el enamoramiento de Sasuke se revela y anuncia además que él compara a Sakura con “el sol de la primavera” y admite a sí mismo que se estaba enamorando de ella cuando salió de la aldea, lo que lo dejó lleno de culpa.

Sasuke confiesa su amor por Sakura. Créditos: Composición

Aunque esto sea algo difícil de creer, el ninja empezó a gustarle su compañera del Equipo 7 sin ser muy consciente de ello, tal vez por la incondicional preocupación y afecto que ella le mostraba en cada momento.

Sakura se confiesa en Naruto pero sigue pensando en Sasuke

No cabe duda, que la elección de Kishimoto no fue la más deseada, no obstante, trajo a la vida a unos de los recientes personajes muy bien valorados como lo es la pequeña Sarada, que se ganó el corazón de todos.