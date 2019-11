Joker: muestra posible referencia a Catwoman que pasó desapercibida [FOTO]

Luego del estreno de Joker, su creador Todd Phillips ha seguido mostrando más piezas insólitas de su aclamada cinta que atrapó a todos los espectadores y sobre todo, compartiendo imágenes del detrás de cámaras que muestran cómo fue la producción del largometraje.

Y en la última entrega de fotografías, se muestran a través de su cuenta de Instagram, una en especial que podría ser considerada como bastante reveladora, se trata de una clara referencia a Catwoman.

En las demás imágenes, se puede ver a Joaquin Phoenix en primer plano fumando un cigarillo, y otra muestra al director junto a Robert de Niro sentados en el programa de Murray, también salen otros miembros del equipo de producción en pleno rodaje.

Sin embargo, la más curiosa sería la foto que muestra el cuaderno de Arthur Fleck, en la que se ve escrito la palabra “step” que significa paso en inglés y en el medio presenta dos recortables pegados con una mujer con poca ropa montada en un felino.

Cuaderno de Arthur Fleck. Créditos: Instagram /@toddphillips1

Y aunque el director no ha confirmado que se trata de una referencia a Catwoman, lo cual podría ser muy probable, no obstante, esto iría en contra de lo que Phillips habría mencionado anteriormente, cuando declaró que no puso ninguno Easter Egg para que los fans de Batman no se pusieran a buscar.