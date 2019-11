Frozen 2: nuevo tráiler muestra a Elsa más cerca de su origen [VIDEO]

Frozen 2 está siendo una de las cintas más esperadas de Disney, dado al éxito que tuvo su precuela, que mostró una particular historia que cambia por completo a las clásicas princesa de la casa del ratón.

La nueva producción abarcará los orígenes de los poderes de Elsa, por lo que la protagonista deberá descubrir por sí misma lo que le pasó, siempre con la compañía de Anna, Olaf y Kristoff que van a ayudarla en su nueva aventura.

La cinta estará dirigida nuevamente por Jennifer Lee y Crhis Buck, quienes prometen que el proyecto tendrá mucho para disfrutar además de las canciones que han ido revelando con cada adelanto.

El nuevo tráiler de Frozen 2 muestra varios desafíos que tendrán que pasar las hermanas en el norte de Arendelle, donde encontrarán que existe la magia y que quizá sea el desencadenante de las habilidades de Elsa.

Frozen 2 - Tráiler 2

La película de Disney está programada para estrenare el 21 de noviembre y a diferencia de la primera con su melodiosa canción “Let it Go”, ahora muestra su nuevo éxito, “Into The Unknown”, interpretada por la banda Panic! At the Disco.

¿De qué tratará Frozen 2?

La historia tratará sobre el viaje de Elsa más allá de las paredes de Arendelle y hacia el Bosque Encantado. Las canciones estarán a cargo de Jonathan Groff (Kristoff), Kristen Bell, Josh Gad y Evan Rachel Wood, además de algunas versiones por Panic! En The Disco, Kacey Musgraves y Weezer.