Dragon Ball Super: Akira Toriyama revela los bocetos originales de Majin Boo [FOTO]

Dragon Ball Super es uno de los animes más populares en el mundo. La historia creada por Akira Toriyama cuenta con cientos de personajes.

Sin embargo, antes que salgan en el manga o anime se realizan bocetos de los mismos, los cuales muestran la idea original que tenía el autor para algún protagonista o antagonista.

ste es el caso de Majin Boo, enemigo de la tercera saga de Dragon Ball Z que puso en problemas a Goku y sus amigos.

Al revelarse el boceto del ‘demonio rosa’, se puede notar que Akira Toriyama tenía una idea totalmente diferente para su diseño.

Majin Boo en Dragon Ball Z

A pesar que siempre tenía planeado que el antagonista sea subido de peso, el rostro difiere del producto final.

Boo tenía un aspecto parecido al de una rana y en otro dibujo se puede notar con el rostro similar a Babidi. Además, el mangaka también tenía planeado ponerle cuernos.

Dragon Ball: estos son los bocetos originales de Cell dibujados por Akira Toriyama

Cell es el único villano que no ha regresado a la franquicia de Dragon Ball Super, incluso no hay señales de que Akira Toriyama y Toyotaro vayan a revivirlo en el manga.

El dato curioso de este enemigo es que su aparición no estuvo planeada en su momento, pues los villanos principales iban a ser los Androides 19 y 20. Sin embargo, el editor de esta época, Kazuhiko Torishima, destruyó a estos personajes.

“Justo cuando aparecieron los Androides 19 y 20, tú ya no eras mi editor o algo por el estilo, pero me llamaste específicamente para decirme: 'Pensaba que los enemigos por fin habían aparecido, ¿pero no son sólo un gordo y un vejestorio?”, expresó el editor.

Tras esto, Toriyama creó a 17 y 18, sin embargo no fueron aprobados. En ese momento, el mangaka creó a Cell y gracias a la Daizenshuu 4, grupo de enciclopedias oficiales de Dragon Ball Super, se han podido ver los primeros bocetos de cómo iba a lucir este personaje.