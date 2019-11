Birds of Prey: Ewan McGregor halaga el corte feminista de la cinta

Birds of Prey será estrenada el próximo año, y desde que se anunció llamó la atención de los fanáticos del Universo Extendido de DC Comics. A pesar del fracaso de Escuadrón Suicida, el personaje de Harley Quinn fue reconocido, por lo que una película con ella de protagonista era una buena idea.

Sin embargo, en el transcurso del proyecto surgieron rumores sobre la preocupación de Warner Bros. Ellos temían que el filme fracasara en la taquilla o fuera criticado por sus temáticas, sin embargo, recientemente el actor Ewan McGregor, quien le da vida al villano, reconoció que el largometraje es feminista y le parece brillante.

“Lo que me interesó de Birds of Prey es que es una película feminista. Está muy bien escrita, el guion da una mirada real a la misoginia. Y creo que necesitamos eso, debemos ser más conscientes de cómo nos comportamos con el sexo opuesto. Necesitamos que nos enseñen a cambiar. Todo está en el guión de una manera muy sutil. Lo encontré brillante”, declaró el actor.

Birds of Prey, And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn se centra en el personaje de Margot Robbie en una aventura en la que tiene que unir fuerzas con Black Canary, Huntress y Renee Montoya para salvar a la joven Cassandra Cain del terrible Black Mask, villano de la película interpretado por Ewan McGregor.

La proyección de los personajes que aparecen en la cinta despertaron la curiosidad de los fanáticos. Además, después del lanzamiento del primer tráiler, el filme ha atrapado a otros espectadores por su atrevimiento.

Al parecer la cinta dirigida por Cathy Yan será una propuesta distinta a todo lo que hayamos visto dentro del género de superhéroes, pues aunque recientemente han habido otras películas que se declaran feministas, como Capitana Marvel, la realidad es que su ángulo no fue precisamente innovador.

Birds of Prey es halagada por Ewan McGregor

Aún faltan algunos meses para ver qué sucede con esta cinta, pero Birds of Prey ya está dando que hablar dentro de distintos sectores. Ahora solo queda esperar a su estreno y la respuesta de los espectadores, quienes definirán el éxito o fracaso de esta.