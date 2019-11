¿Terminator en caída libre?

Redacción Fama

A pesar de tener algunas reseñas favorables y generar expectativa por el regreso de Linda Hamilton y del productor James Cameron, Terminator: Dark Fate (o Destino oculto) no ha superado las expectativas de la producción, que apostó 185 millones de dólares como presupuesto.

Según los informes de los medios estadounidenses, se estrenó en ese país con $29 millones en taquilla, pero pese a esto la franquicia enfrenta, por ahora, una pérdida de $120 millones. “Tampoco su desempeño fue mucho mejor en el extranjero, donde ha ganado $ 94.6 millones hasta la fecha, incluido un lanzamiento mediocre en China de $ 28 millones, para un total global de $ 123.6 millones. Dark Fate enfrenta pérdidas para los socios Skydance Media, Paramount Pictures y 20th Century Fox, que aportaron el 30 por ciento del presupuesto de $ 185 millones (Disney, que ahora posee el estudio de cine Fox, absorberá la pérdida)”, dicen las fuentes de The Hollywood Reporter.

El rendimiento sorprendentemente pobre de Dark Fate es un golpe para Skydance de David Ellison, que “ha gastado decenas de millones tratando de reiniciar la serie creada por James Cameron que llegó a la pantalla grande en 1984”. También es un golpe para Paramount, que necesita franquicias.

Variety habló con Eric Handler, analista de medios de MKM Partners, que no tenía esperanzas en la franquicia. “Tomaron una mala decisión al dar luz verde a esta película con este presupuesto particular. Esta es una franquicia de envejecimiento con actores de envejecimiento, y las críticas fueron mediocres. Por muy buena que sea esta franquicia, ahora no tiene el mismo atractivo”.

En Dark Fate, Sarah Connor de Hamilton debe proteger a una joven de un nuevo Terminator mortal del futuro. Tim Miller (de Deadpool) dirigió la secuela de un guión de David S. Goyer, Justin Rhodes y Billy Ray.

“La buena voluntad y el valor de la marca creados por las dos primeras películas de Terminator fueron posiblemente deshechos por las posteriores entregas previas a Dark Fate, que pueden haber impactado negativamente el interés de la audiencia en este último capítulo de la serie”, dice Paul Dergarabedian de Comscore a THR.

Terminator: Dark Fate se trataría de la segunda falla de “alto perfil” para Paramount y Skydance después de Gemini Man. El thriller de acción protagonizado por Will Smith y dirigido por Ang Lee costó $ 135 millones y ha generado $ 153 millones en todo el mundo desde su debut en octubre.