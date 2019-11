Director Quentin Tarantino revela su película favorita estrenada este 2019

No podemos negar que el 2019 ha estado plagado de títulos más que interesantes. Por ejemplo tuvimos Avengers: Endgame, Joker, El Rey León, Once Upon a Time in... Hollywood, entre otras.

Cintas que han arrasado con la taquilla y la opinión pública, quienes consideran al 2019 como el mejor año en cuanto a estrenos. Es por ello que el famoso director Quentin Tarantino expresó cuál título le gustó más.

El director estrenó su novena película en el presente año, Once Upon a Time in... Hollywood, cinta que se volvió un boom en el mundo, llegando a reunir a nombres importantes como por ejemplo Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, entre otros.

Ahora último, Quentin Tarantino estuvo conversando con Pete Hammond de Deadline, donde habló sobre su película preferida del 2019. ¿Crees que estarán las de Marvel? ¿Alguna de DC? No creerás la respuesta.

“Tarantino me dijo que, por increíble que pueda sonar, piensa que su película favorita en lo que va del año podría ser Craw (Infierno en la Tormenta). Así es, la película de los caimanes en un huracán dirigida por Alexandre Aja, lanzada por Paramount un par de semanas antes de que la película de Tarantino saliera en julio”.

TRÁILER OFICIAL - INFIERNO EN LA TORMENTA

¿De qué trata Infierno en la Tormenta?

Dirigida por Alexandre Aja, la cinta obtuvo un total de 90 millones de dólares en la taquilla global. La trama gira en torno a una mujer que intenta salvar a su padre, el cual se encuentra atrapado en Florida durante un huracán de categoría 5.

Conforme pasan los minutos, se da cuenta que el verdadero problema no es ese, sino que deberán luchar por sus vidas cuando una serie de salvajes cocodrilos intentan devorarlos.