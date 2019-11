Netflix: todas las películas y series que llegan en noviembre

Ya llegó noviembre y ello significa que llegan nuevos estrenos a Netflix para poder disfrutar de largas maratones en familia, amigos o solo desde la comodidad del hogar. Ahora con las nuevas plataformas que llegarán pronto como Disney plus o HBO Max, el gigante de streaming aprovechará en sacar más novedades y entretener a sus usuarios.

Por ello, mostramos todas las series, películas y documentales que se incorporan en Netflix, como El Irlandés o la tercera temporada de “The Crown” que prometen dar una buena experiencia al espectador.

Series

Atípico T3: 1 noviembre

Queer Eye: We're in Japan: 1 noviembre

Seth Meyers: Lobby Baby: 5 noviembre

The End of the F***ing World T2: 5 noviembre

Greenleaf T4: 6 noviembre'Busted! T2: 8 noviembre

Greend Eggs and Ham: 8 noviembre

Little Things T3: 9 noviembre

Patriot Act with Hasan Minhaj Volumen 5: 10 noviembre

Jeff Garlin: Our man in Chicago: 12 noviembre

Fadily Camara: La Plus Drole de Tes Copines: 14 noviembre

The Stranded: 14 noviembre

The Toys That Made Us T3: 15 noviembre

I´m with the Band: Nasty Cherry: 15 noviembre

The Crown T3: 17 noviembre

Iliza Shlesinger: Unveiled: 19 noviembre

Dolly Parton's Heartstrings: 22 noviembre

Alta Mar T2: 22 noviembre

Holiday Secrets: 22 noviembre

Narcoworld: Dope Stories: 22 noviembre

Singapore Social: 22 noviembre

La Zona Ros': 26 noviembre

Nailed It! Holiday! T2: 22 noviembre

Mike Birbiglia: The New One: 26 noviembre

John Christ: I Ain't Praying for That: 28 noviembre

Merry Happy Wathever: 28 noviembre

Sugar Rush Christmas: 29 noviembre

Películas

The King: 1 de noviembre

Safari por Navidad: 1 noviembre

Drive: 1 noviembre

El hombre sin gravedad: 1 noviembre

Paradise Beach: 8 noviembre

Let it Snow: 8 noviembre

House Arrest: 15 noviembre

La leyenda de Klaus: 15 de noviembre

La música del terremoto: 15 de noviembre

The Knight Before Christmas: 21 noviembre

Nobody's Looking: 22 noviembre

El irlandés: 27 de noviembre

Holiday Rush: 28 noviembre

Atlantics: 29 noviembre

¿Dónde está mi cuerpo?: 29 noviembre

Documentales

Fire in Paradise: 1 de noviembre

Maradona en México T1: 13 noviembre

Bikram: Yogi, Guru, Predator: 20 noviembre

Lorena: 20 de noviembre

Broken: 27 noviembre

Para toda la familia

Hello Ninja: 1 de noviembre

She-Ra y las princesas del poder T4: 5 noviembre

Harvey Girls Forever! T3: 12 noviembre

GO! The Unforgettable Party: 15 noviembre

Dino Girl Dauko: 22 noviembre

The Dragon Prince: 22 noviembre

Super Monsters Save Christmas: 26 noviembre