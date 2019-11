Netflix: ¡Adiós BoJack Horseman! creador confirma el fin de la serie

La primera parte de la entrega final de BoJack Horseman ha sido estrenada, y cuenta con muchas referencias de temporadas pasadas. Esto, porque ya desde el cuarto capítulo, ha comenzado a cerrar todas las tramas que se dejaron abiertas en el pasado.

Lo más triste es que según Raphael Bob-Waksberg, creador de la serie, la decisión de cancelar el show fue de Netflix. Esto lo empujó a precipitar su fin después de que se enteró de que no producirían más capítulos de la serie.

"Creía que seguiríamos un par de años más, pero ya sabes, esto es un negocio. Netflix tenían que hacer lo que era mejor para ellos y seis años son un recorrido bastante bueno para una serie como la nuestra. Sinceramente, estoy asombrado de que hayamos llegado tan lejos, así que no me puedo quejar. Creo que si hubiésemos ido a cualquier otra cadena o incluso a Netflix en cualquier otro momento que en el que fuimos, no sé si tan siquiera hubiésemos tenido una segunda temporada."

Eso sí, de acuerdo a Raphael el final de Bojack será definitivo y piensa que podrá convencer a los seguidores de la serie.

"Quiero dejar muy claro que este es un final. Esta es la temporada final, estamos construyendo todos los episodios dirigiendo todo hacia un final. No hay nada más que hacer. Me siento muy bien con el programa que hemos hecho, y creo que los fanáticos también deberían estar entusiasmados. No hay una injusticia que deba corregirse en lo que a mí respecta, en lo que respecta a BoJack Horseman".

Finalmente, deslizó la posibilidad de que en un futuro, pueda retomar a los personajes con una producción parecida a la de Aaron Paul en el El Camino.

"No quiero descartar nada, pero diré que estoy muy contento con el lugar donde dejamos a todos los personajes al final del show. En este momento, no tengo ganas de contar más historias en este universo, a pesar de que había más historias que me hubiera encantado contar. Lo que pasa con BoJack es que está muy centrado en BoJack, el personaje, ¿verdad? Entonces, es muy difícil imaginar hacer un programa donde él no está pasando por algo, todavía se trata de su viaje. Una parte de mí siente que, oh, me hubiera gustado seguir expandiendo el mundo, a la Springfield, y tener un episodio sobre Lenny Turtletaub. O tener un episodio sobre otros personajes secundarios con los que realmente no pasamos tanto tiempo. Siento que pudimos hacer un poco de eso en BoJack, pero también siento que eso no es de lo trata el programa. ¡Pero no lo sé! Tal vez en un par de años tenga ganas de volver a hacerlo".

Bojack Horseman llega a su última temporada

Cabe resaltar que BoJack Horseman es una de las series originales de Netflix más populares, sin embargo, el servicio decidió terminar con el proyecto para usar su presupuesto en propuestas más arriesgadas.