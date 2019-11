The Falcon and the Winter Soldier: Marvel anuncia inicio de rodaje de la serie

Desde hace unas semanas empezó a correr el rumor que la serie The Falcon and the Winter Soldier había empezado a rodar, sin embargo no era así.

En esta oportunidad, el mismo estudio ha revelado que recién hoy han comenzado a rodar la serie que se estrenará en Disney Plus y formará parte del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

PUEDES VER Dragon Ball Super: Vegeta supera a Gokú tras aprender la teletransportación y multiplicación

A través de su cuenta de Instagram, Marvel Studios decidió lanzar diversos videos en sus historias donde confirmaban esta noticia, donde se pueden ver a Anthony Mackie (The Falcon) y Sebastian Stan (Winter Soldier).

Así mismo, el actor que interpreta a Sam Wilson publicó en su cuenta de Twitter un video donde se puede ver las clásicas sillas de set de rodaje, donde figuran los nombres de él y Sebastian Stan.

Anthony Mackie anuncia el inicio del rodaje. Foto: Twitter

The Falcon and the Winter Soldier fue anunciada en la pasada San Diego Comic Con 2019. El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, anunció que la serie se estrenará bajo la plataforma de Disney Plus, así mismo, pertenecerá a la Fase 4 del universo Cinematográfico de Marvel.

Por otra parte, pese a que se dijo que llegaría en otoño de 2020, aún no existe una fecha exacta para la llegada de la serie.

¿De qué va a tratar The Falcon and the Winter Soldier?

La serie seguirá con los eventos causados en Avengers: Endgame, donde Steve Rogers (Chris Evans) le cede el manto del Capitán América a su amigo Sam Wilson (Anthony Mackie), quien se unirá con Bucky Barnes (Sebastian Stan).