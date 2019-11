Joker: Martin Scorsese consideró hacer la película de DC

Cuando Warner Bros. anunció que Joker estaba en miras a desarrollarse con Martin Scorsese como productor y tal vez para dirigir la cinta del villano de DC, el famoso cineasta al final decidió no avanzar con el proyecto y romper nexos con Guasón, aunque esto no signifique que no le haya gustado del todo la idea.

Pero lo que no se imaginó, fue que la cinta tuviera tal éxito que se ha convertido en uno de los estrenos más aclamados y con mejor acogida de lo que va del año, de hecho, Scorsese se dio cuenta de ello y valoró el resultado final de Joker.

Joker - Tráiler

“Conozco a la película muy bien. Conozco al director muy bien. Mi productora Emma Tillinger Koskoff la produjo. Pensé un montón sobre ella durante los últimos cuatro años y decidí que no tenía el tiempo. No me involucré por razones personales. Pero conozco el guión muy bien. Tiene verdadera energía y una actuación increíble de Joaquin. Tienes un trabajo notable“, recalcó el director.

Aunque no muestra ningún tipo de arrepentimiento, Scorsese aclaró que el proyecto tiende a relacionarse con un personaje de cómic. “Yo no sé si doy el siguiente paso, que es este personaje que se está convirtiendo en un personaje de cómic. Él se desarrolla en una abstracción. No significa que sea un mal arte, simplemente no es para mí”, finalizó.