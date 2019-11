Boruto: Jiraiya descubre que el hijo de Naruto usó el Rasengan [VIDEO]

Boruto: Naruto Next Generations está cada vez más emocionante con su nuevo arco de viaje en el tiempo, donde el protagonista no solo verá a sus padres de niños sino a otros miembros que ya no están actualmente como Neji o Jiraiya.

Ahora en el capítulo 131 de Boruto: Naruto Next Generations, mostró algo que causó asombro entre los fanáticos, es que cuando Urashiki aparece hasta donde están Boruto, Naruto y Sasuke e intenta robar el chakra del kyuubi, inicia una pelea donde el hijo del actual Hokage defiende a su padre del ataque.

Pero lo curioso es que en ese preciso momento, el hijo de Hinata usa el Rasengan y Jiraiya se percata de ello cuando se está acercando, lo que lo sorprende es porque esa habilidad solo la usaba él, lo que podría generar que el sannin comience a cuestionar la procedencia del ninja.

Jiraiya mira el Rasengan de Boruto

Luego que intenten vences a Urashiki, él encerrará a todos en una especie de domo de tierra mientras aprovecha en quitarle el chakra a Naruto de forma directa, pero finalmente Jiraiya une fuerzas con Sasuke y logran liberarse.

Boruto - Video completo

Lo que no tenían en cuenta, es que Naruto debido a los forcejeos logra despertar al Kyuubi y pierda el control, por lo que el sannin usará una técnica especial que lo sellará por el momento, logrando que el enemigo los deje.

Ahora tras haber salido casi victoriosos, Jiraiya promete entrenar tanto a Boruto como a su padre debido al chakra muy parecido que tienen, de esta manera el maestro quizá descubra más sobre el nuevo visitante de la Aldea Oculta de la Hoja.