The Irishman: Martin Scorsese revela el verdadero significado de la cinta

Quienes siguen a Martín Scorsese conocen muy bien su estilo a la hora de contar historias. Sus largometrajes suelen ser protagonizados por hombres que respiran violencia. De hecho, en sus primeros trabajos los protagonistas eran jóvenes que no dudaban en usar sus armas, de forma literal.

La pregunta ahora es, ¿En qué se diferencia The Irishman de Casino o Buenos Muchachos? Pues la respuesta está en el tiempo transcurrido.

El cineasta dice que "La razón por la que tardó tanto fue porque no iba a volver a ese mundo y volver a hacerlo. No iba a hacerlo hasta que descubriera algo de mí mismo al respecto. De alguna forma, todos cambiamos. Yo mismo, tal vez De Niro también. Después de toda la furia y toda la lucha en la vida, en última instancia, todo se reduce a dejarlo. Se trata de aprender a morir".

De esta manera Scorsese confirma que The Irishman es su visión sobre la última etapa de la vida. Por eso se centra en la historia del veterano de la Segunda Guerra Mundial y asesino a sueldo Frank “The Irishman” Sheeran. Éste, ya entrado en años, recuerda su participación en la familia criminal Bufalino y su rol en la desaparición de su viejo amigo y líder sindical Jimmy Hoffa.

Y por qué el tema de la edad es tan importante en esta cinta, en todos los aspectos. Pues hay que recordar que el cineasta y Robert De Niro tienen 76 años, al igual que Joe Pesci, con la diferencia que este último salió de su retiro, que anunció en 1999, luego de que lo convencieron de participar en el proyecto. Al Pacino tiene 79, y coincide en sus comentarios con De Niro, al decir que pueda que sea la última vez que hagan algo parecido.

"Nos conocemos. No nos vemos mucho, pero cuando lo hacemos, descubrimos que compartimos ciertas cosas. Le dije a Pesci: vamos, no vamos a hacer esto nunca más. El sentimiento no es lo suyo. Fue lo suficientemente duro como para no hacerlo, para obtener el dinero para hacerlo y todo. No nos veo haciendo una película como esta. Espero que hagamos otras películas juntos, ¿pero así? No es probable. Eso es todo" finalizó Scorsese.

The Irishman se estrenará el 27 de noviembre en Netflix y podrá verse en la pantalla grande solo en algunos cines del país.