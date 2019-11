Games of Thrones: Emilia Clarke revela quién dejó el vaso de Starbucks en la famosa escena

Además de los cuestionamientos por su desenlace, de lo que más se habló en el último episodio de Games of Thrones fue del vaso de Starbucks que alguien dejó en una de las escenas y que, sin explicación alguna, terminó en el metraje final.

Meses después de la emisión del capítulo, y después que la señalaran como la responsable, Emilia Clarke ha descubierto qué miembro del reparto cometió tal descuido.

El tema dio mucho de que hablar y algunos actores se responsabilizaron entre ellos mismos. Por un lado, Sophie Turner declaró que fue responsabilidad de Kit Harington y de la propia Clarke. Pero el verdadero culpable sería Conleth Hill, actor que da vida a Varys. Al menos, es lo que ha señalado la actriz en una entrevista con Jimmy Fallon.

.@EmiliaClarke reveals once and for all who the real #GameofThrones coffee cup culprit is! More with @EmiliaClarke on #FallonTonight! pic.twitter.com/4T8AKiqIQO