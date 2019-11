Doctor Sueño es la respuesta sobre la ansiedad vista en ‘El Resplandor’

Doctor Sueño, la secuela de “El Resplandor”, ha recibido buenas críticas, incluyendo las del mismísimo Stephen King. Éste asegura que Mike Flanagan, director de la cinta, tiene mucha visión y talento.

Quienes hemos visto la primera entrega, sin duda tenemos una historia con la película de Jack Torrance. Ya sea porque la vimos demasiado jóvenes y nos traumatizó o porque es de nuestras favoritas del género. Ewan McGregor, quien interpreta a Danny Torrance, tiene la suya propia.

“Yo debía de tener 9 años cuando salió y no la vi entonces, pero luego, cuando era un adolescente, la gente hablaba de ella y tenía la reputación de ser la película más terrorífica nunca hecha. No quería verla, no estaba interesado. No la vi hasta que estuve en la escuela de interpretación para ser actor”. contó en protagonista de El Doctor Sueño.

Cuando el actor se enteró de que el proyecto estaba en marcha, no sabía muy bien qué pensar, estaba escéptico. Sin embargo, luego de conocer al director cambió de actitud y se dio cuenta de que era mucho más que una continuación.

La cinta promete no bajar el nivel de terror y una de sus grandes apuesta es la villana, protagonizada por Rebecca Ferguson. Rose The Hat es una mujer de 700 años que lo ha visto todo, lo ha experimentado todo. Es un ser humano, a pesar de que es medio inmortal, y tiene que ir más allá del mal para alimentar a la gente que quiere.