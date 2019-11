Shahrukh Khan: “Mi nombre es khan”, la cinta que le permitió robarse el corazón de los fans [VIDEO]

Una de las estrellas más importantes de la India está de cumpleaños, Shahrukh Khan celebra este 2 de noviembre 54 años y los fans en redes sociales están festejando su día.

En ese sentido, más de uno está recordando sus clásicos en el cine, siendo la película “Mi nombre es khan” la que nadie puede olvidar. A 9 años de su estreno, recordemos la historia que le permitió a Shahrukh Khan quedarse con los corazones de los fans internacionales.

“Mi nombre es Khan” es una película indio-estadounidense de 2010 dirigida y escrita por Karan Johar, protagonizada por Shahrukh Khan y Kajol. La película nos narra la historia de un hombre musulmán con síndrome de Asperger que junto a su esposa buscan salir adelante después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Mi nombre es Khan, tráiler oficial

La película nos presenta dos etapas: el antes y después de los 11 setiembre. Durante el desarrollo de la trama, Khan narra sus experiencias a Mandira, su esposa, con ayuda de su cámara, iniciando sus primeros pasos su ciudad natal, su encuentro con el presidente y demás. Como parte del prólogo, Khan es requisitoriado por el centro de seguridad antes de realizar un viaje a causa de la guerra contra el terrorismo.

Shahrukh Khan y su detención en el aeropuerto

En 2009, Shahrukh Khan fue detenido por dos horas en el aeropuerto de Newark, New Jersey. Los funcionarios de la cancillería india dijeron que “las repetidas” detenciones a Khan no son una coincidencia y que una “disculpa mecánica” no sería suficiente.

En aquel entonces, el actor de 46 años, a quien se le otorgó una beca Chubb en Yale, bromeó sobre el incidente durante su discurso a los estudiantes: “los tipos de inmigración bajan a las 'estrellas’ del estrellato”, agregó.