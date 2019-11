Doctor Strange 2: La pista que dejó Benedict Cumberbatch sobre Scarlett Witch en la secuela

Doctor Strange se ha vuelto en uno de los superhéroes más reconocidos de Marvel y desde su debut en octubre de 2016, se volvió en una de las piezas clave de la Fase 3 del UCM y tanto el director de la película, Scott Derrickson, como los ejecutivos de la Casa de las Ideas, han logrado mantener el misterio sobre la esperada secuela que se estrenará en abril de 2021.

Y algo que causó mucha incertidumbre entre los fanáticos, es si Scarlett Witch aparecerá en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, ya que años atrás el cineasta dejó entrever aquella oportunidad.

Avengers: Endgame - Bruja Escarlata pelea con Thanos

El responsable de aquella suposición fue un usuario en Reddit quien no soportó la curiosidad y lanzó una pregunta si aparecería Wanda Maximoff en la primera cinta protagonizada por Benedict Cumberbatch, por lo que no demoró en ser respondida por Derrickson que se solo se limitó a decir “no en esta película”.

Esta afirmación podría dar cabida a que pudiese salir en la segunda parte porque el nuevo film introducirá los mundos alternativos y estará enlazado con lo que suceda en “WandaVision”, que será protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, que llegará a Disney plus en 2021.