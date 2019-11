Joker: ¿Será el enemigo de Batman? Joaquin Phoenix responde

Una de las preguntas que más ha repercutido entre los espectadores de Joker, es si este sería el verdadero enemigo de Batman, dado que la película a cargo de Todd Phillips, muestra al personaje en una versión en solitario y cómo es que se vuelve en el villano que todos conocen.

En la cinta, muestran a Bruce Wayne todavía como un niño, quien vio como mueren sus padres asesinados en el motín que Arthur Fleck desencadena con su transformación en Guasón, pero la duda es si este antagonista sería el mismo que se convierte en el enemigo del Caballero de la Noche cuando crezca.

Y gracias a una entrevista para Los Angeles Times, Joaquin Phoenix, quien le dio vida al protagonista, declaró acerca de la incógnita que muchos fanáticos se han hecho desde el estreno de la cinta. “Quiero decir, para mí, sí, lo es", declaró el artista.

A pesar de ello, el actor afirma su agrado por la ambigüedad de la película y que “había algo grandioso en el misterio”. Además, recalcó que ese enigma sería un punto favorecedor para el nuevo Joker.

Joker - Tráiler final

"Todd y yo hablamos mucho acerca de cómo esta es una de las pocas oportunidades que tienes donde la gente no espera saber la verdad definitiva del personaje". - y no solo eso, probablemente no lo quieran. Por lo general, las demandas de la película son lo opuesto. Dije: Tenemos que aprovechar eso. ¿Por qué no lo haríamos?”, finalizó.

Todo parece indicar que Joker sigue recibiendo muchas preguntas, así como si todo fuera imaginación del personaje o en realidad sucedió, sin embargo, tanto para Phoenix como para Phillips, esta obra solo debe ser apreciada desde el punto de vista individual.