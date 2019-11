Doctor Sueño: Ewan McGregor confiesa que tardó años en ver El Resplandor

Ewan McGregor, protagonista de Doctor Sueño, secuela de El Resplandor dirigida por Mike Flanagan, confesó que tardó mucho tiempo en atreverse a ver el clásico de Stanley Kubrick debido a la fobia que le producían las películas de terror.

Así lo reveló en una entrevista al portal web Entertainment Weekly, donde indicó que el pánico por las películas de terror se debe a la cinta Halloween de 1978.

“Vi Halloween cuando tenía unos 13 o 14 años. Yo tocaba la flauta en una banda y estábamos en Holanda. Una noche, la gente que nos acogía allí, en una pequeña sala de proyección, proyectó Halloween ¡A un puñado de niños” No entiendo que hacían. En ese momento me di cuenta que las películas de terror no estaban hechas para mí", admitió el actor.

Tráiler Doctor Sueño

¿De qué trata Doctor Sueño?

Seguimos a Danny Torrace, traumatizado y con problemas de ira y alcoholismo. Estos problemas reflejan los de su propio padre, que cuando tiene sus habilidades psíquicas de vuelta, contacta con una niña, Abra Stone, a la que debe de rescatar de un grupo de viajeros que se alimentan de niños.