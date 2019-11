Avengers: Endgame: ¿Le falló a sus principios? Spider-Man activó el Instant Kill

Avengers: Endgame no solo significó el final de la Saga del Infinito del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), sino también el crossover más grande de todas las películas de superhéroes.

La cinta le puso un punto final a 20 películas anteriores y un arduo trabajo de 10 años. Entre los héroes que aparecieron estaban los Vengadores principales, los Guardianes de la Galaxia, Spider-Man, entre otros.

De entre todos los héroes que aparecieron en Avengers: Endgame, había uno que tenía principios y no le gustaba matar, simplemente derrotaba a sus enemigos y los mandaba a la cárcel, sin embargo, aquí falló.

Spider-Man activa Instant Kill

¿De quién estamos hablando? Spider-Man (Tom Holland). El héroe arácnido se caracterizó durante mucho tiempo por no asesinar a ningún villano. Hasta que apareció esta peculiar escena en Avengers: Endgame.

Tras recuperar el Guantelete del Infinito de manos de Black Panther (Chadwick Boseman), el Hombre Araña se encontraba rodeado por el ejército de Thanos, a lo que decidió activar el Instant Kill. Tras esto, su armadura empezó a aniquilar a todos los alienígenas sin dudar.

En su momento, Dan Slott, escritor y dibujante de Marvel Comics expresó su molestia de ver a Spider-Man matando a todos en Avengers: Endgame.

“Confesión: Hubo 1 momento que NO me gustó en todos los AVENGERS: ENDGAME. Esta. Peter Parker no debería matar. Incluso cuando se trata del malvado ejército de sabuesos extraterrestres de Thanos. Pero no me gusta 1 momento de 3 horas y 2 minutos no es tan malo”.

¿Crees que Spider-Man le falló a sus principios al matar o era justificable por la situación?