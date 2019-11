¿Superman cree en la existencia de Dios? Hombre de Acero contesta esta incógnita

Una de las grandes preguntas que se han hecho las personas es, ¿crees en Dios? a menudo, se han entablado grandes discusiones con respecto a esta incógnita, incluso ni los superhéroes son ajenos a esto.

En esta oportunidad, Tom King, escritor de grandes historias de DC Cómics, ha revelado en Superman: Up in the sky, si es que realmente el Hombre de Acero cree o no en Dios.

Tras rescatar a la pequeña Alice, quien se encontraba en el otro lado de la galaxia, ambos se estaban dirigiendo de regreso a la tierra. Como esto es un trayecto largo, empiezan a hablar de distintos temas, entre los cuales está la creencia de Superman.

A continuación te dejamos lo que hablaron el Hombre de Acero y Alice.

Alice: ¿Crees en Dios?

Superman: Mi padre y mi madre lo hacían. Fui mucho a la iglesia cuando era pequeño.

Alice: ¿Qué es lo que significa eso? Es un si o un no.

Superman: Mi padre y mi madre tenían fe en la gloria del eterno. Y yo... Yo tengo fe en mi padre y en mi madre.

Alice: ¿En qué debería tener yo fe?

Superman: Deberías tener fe en que no están malo como parece. De hecho, al final, es bastante bueno. Si tu le das una oportunidad.

Superman

Tras esta breve conversación, Superman no contestó del todo la pregunta, sin embargo, se puede deducir que prefiere tenerle fe a aquellas personas que lo rodean, quienes le ayudaron a derrotar a los villanos.