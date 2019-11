¿Superman cree en la existencia de Dios? Hombre de Acero contesta esta incógnita

Una de las grandes preguntas que se han hecho las personas es, ¿crees en Dios? a menudo, se han entablado grandes discusiones con respecto a esta incógnita, incluso ni los superhéroes son ajenos a esto.

En esta oportunidad, Tom King, escritor de grandes historias de DC Cómics, ha revelado en Superman: Up in the sky, si es que realmente el Hombre de Acero cree o no en Dios.

Tras rescatar a la pequeña Alice, quien se encontraba en el otro lado de la galaxia, ambos se estaban dirigiendo de regreso a la tierra. Como esto es un trayecto largo, empiezan a hablar de distintos temas, entre los cuales está la creencia de Superman.

A continuación te dejamos lo que hablaron el Hombre de Acero y Alice.

Alice: ¿Crees en Dios?

Superman: Mi padre y mi madre lo hacían. Fui mucho a la iglesia cuando era pequeño.

Alice: ¿Qué es lo que significa eso? Es un si o un no.

Superman: Mi padre y mi madre tenían fe en la gloria del eterno. Y yo... Yo tengo fe en mi padre y en mi madre.

Alice: ¿En qué debería tener yo fe?

Superman: Deberías tener fe en que no están malo como parece. De hecho, al final, es bastante bueno. Si tu le das una oportunidad.

Superman y Alice hablan en Superman: Up in the sky. Foto: DC Comic

Tras esta breve conversación, Superman no contestó del todo la pregunta, sin embargo, se puede deducir que prefiere tenerle fe a aquellas personas que lo rodean, quienes le ayudaron a derrotar a los villanos.