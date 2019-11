Spider-Man 3: Daredevil haría su aparición en la cinta de la Fase 4 de Marvel

Cuando cancelaron la serie de Daredevil en Netflix, los fans hicieron sentir su molestia a través de las redes sociales, incluso crearon varios hashtag para salvar la serie de Charlie Cox y Vincent D’Onofrio.

Incluso pensaron que nunca más iban a ver al abogado ciego nunca más, sin embargo, una pequeña luz se abre en el túnel. Matt Murdock podría regresar al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), precisamente, en Spider-Man 3.

PUEDES VER Dragon Ball: revelan los primeros bocetos de Cell dibujado por Akira Toriyama

Hace unas semanas surgió el rumor de que Charlie Cox podría sumarse al UCM con su personaje de Daredevil, incluso sería el abogado de Peter Parker en la tercera entrega del arácnido.

Ahora último, el sitio We Got This Covered asegura que sus fuentes le revelaron que Charlie Cox está prácticamente confirmado como Daredevil, debido a que Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, lo quiere en el UCM.

En Twitter, el usuario @DanielRPK, conocido por filtrar información verdadera de las películas de Marvel, confirmó que también escuchó acerca del regreso de Charlie Cox en Spider-Man 3.

Charlie Cox podría aparecer en el UCM según esta fuente. Foto: Twitter

Recordemos que de los personajes cancelados por Netflix, Daredevil, The Punisher e incluso la misma Jessica Jones podrían ser salvados y aparecer en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Así mismo, la escena post crédito de Spider-Man: Far From Home, nos mostró a Mysterio (Jake Gyllenhaal) revelar la identidad secreta del arácnido, por lo que Peter Parker (Tom Holland) necesitará de un buen abogado para ser salvado.

¿Quién mejor que Matt Murdock?