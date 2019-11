Ant-Man 3: ¡Confirmado! La nueva entrega estará a cargo de Peyton Reed

Grandes noticias llegan para los fanáticos de Marvel, ya que luego de muchas especulaciones, al fin confirmaron la producción de Ant-Man 3 y estará dirigida por nada menos que de Peyton Reed, conocido por trabajar en las anteriores entregas de la franquicia.

En la Comic Con de San Diego se habría anunciado algunas novedades para el 2021 incluyendo nuevos proyectos para Disney+ y donde Feige había hecho algunos comentarios sobre varias algunas películas populares que se encontraban en desarrollo para sus secuelas.

Ant Man y Wasp vs Ghost

No obstante, una de las franquicias que el CEO de Marvel no mencionó fue Ant-Man, que arrasó en taquilla. Por el momento no hay mayores detalles sobre la trama ni los personajes que entrarán en la nueva película, aunque se espera el regreso de Paul Rudd como Scott Lang.

Cabe recordar que la nueva entrega tendrá que lidiar con los eventos de “Ant-Man and the Wasp” y seguir la línea de Avengers: Endgame incluyendo la particular historia de Cassie Lang, la hija del superhéroe que actualmente es una adolescente.