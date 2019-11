La casa de las flores 2: el funeral: estrenan episodio especial sobre muerte de Virginia [VIDEO]

‘La casa de las flores’ inició su temporada 2 con un funeral, el de Virginia de la Mora (Verónica Castro). La muerte de su personaje marcó no solo a sus hijos, sino también a los fans, quiénes esperaban saber qué sucedió en verdad con su partida.

“El funeral” es un capítulo especial y sorpresa, ya que ni Netflix ni Manolo Caro, creador y director de la ficción, lo anunciaron con anticipación. A través de las redes sociales del servicio de streaming, fanáticos conocieron la noticia.

En el especial se puede ver como cada integrante de la familia recuerda sus momentos con Virginia, sobre todos sus hijos, además de sus enemigos, ‘amigos’ y todo aquel que alguna vez interactuó con ella.

La casa de los flores, el funeral tráiler

Pero lo que todos esperaban saber es qué hizo Paulina de la Mora en el funeral de su madre, algo que durante toda la temporada 2 fue un misterio.

Tras ver la llegada de sus amigas de preparatoria y negar a María José delante de ellas, Paulina se da cuenta que se está empezando a parecer a su madre, por su actitud sobre el que dirán, toma el micrófono y presenta al padre de su hijo ante los presentes.

“Cuántos de ustedes no hablaron mal de mi mamá y de mi familia, cuántos no criticaron a mi hermano sobre su video. Cuántos no hablaron mal de mi mujer, sí de María José, antes José María. No pienso ser víctima de ustedes. No seré víctima de su doble moral ni de su hipocresía, porque eso me tuvo lejos de mi mamá”, dijo entre lágrimas Paulina de la Mora.

El capítulo especial acaba con “un buen viaje Virginia de la Mora".