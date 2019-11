Dragon Ball: revelan los primeros bocetos de Cell dibujado por Akira Toriyama

En la historia de Dragon Ball, han existido infinidad de villanos, sin embargo, existen tres principales que se ganaron el cariño y odio de los fanáticos, Freezer, Majin Buu y Cell.

A diferencia de los dos primeros, Cell es el único villano que no ha regresado a la franquicia de Dragon Ball Super, incluso no hay señales de que Akira Toriyama y Toyotaro vayan a revivirlo en el manga.

El dato curioso de este enemigo es que su aparición no estuvo planeada en su momento, pues los villanos principales iban a ser los Androides 19 y 20. Sin embargo, el editor de esta época, Kazuhiko Torishima, destruyó a estos personajes.

Mira aquí la primera aparición de Cell

“Justo cuando aparecieron los Androides 19 y 20, tú ya no eras mi editor o algo por el estilo, pero me llamaste específicamente para decirme: 'Pensaba que los enemigos por fin habían aparecido, ¿pero no son sólo un gordo y un vejestorio?”, expresó el editor.

Tras esto, Toriyama creó a 17 y 18, sin embargo no fueron aprobados. En ese momento, el mangaka creó a Cell y gracias a la Daizenshuu 4, grupo de enciclopedias oficiales de Dragon Ball Super, se han podido ver los primeros bocetos de cómo iba a lucir este personaje.

Dragon Ball

Al mostrar el primer boceto de Cell, el editor de Toriyama le dijo “Se ve feo. Pero, el puede transformarse ¿verdad?", a lo que el mangaka decidió dibujar la segunda forma del androide, pero tampoco le gustó.

Con el pasar del tiempo, Cell pasó por muchos cambios, como se puede ver en la imagen principal, por ejemplo, iba a tener un aspecto antropomorfo, musculoso, uno parecido a King Cold, de aspecto alienígena, entre otros.

Finalmente, Cell quedó como vimos en Dragon Ball Z. ¿Te gustaría verlo en Dragon Ball Super?