Chalamet se despide con filme de Allen

Luego de protagonizar Un día lluvioso en Nueva York, el quincuagésimo filme del veterano cineasta Woody Allen, Timothée Chalamet ha decidido alejarse de los escenarios.

“Haré lo que me gusta, descansar y comprar panecillos de campesinos locales en Nueva York (risas)”, refiere el joven actor del momento para luego comentar lo que significó darle vida a Gatsby, un estudiante enamorado que enfrenta una serie de inesperadas vicisitudes en la Gran Manzana.

“Siempre me han encantado esas películas. Me parece que son tan maravillosas esas historias de amor. Me entusiasmó mucho la idea de enfrentarme a un retrato tan romántico en Nueva York bajo la lluvia”, dijo.

“Esta es una historia que atrapa, en la que cada personaje sufre sus propias crisis y revelaciones. Creo que algo que Woody Allen logra es que los personajes sientan el anhelo de ser vistos y tengan la necesidad de que las personas miren a través de sus exteriores físicos a quienes están adentro y los entiendan, y hasta se lleguen a identificar con ellos”, agregó.

El elenco del filme, que ya se encuentra en nuestra cartelera, lo comparten la actriz Elle Fanning y Selena Gomez.

“Ha sido muy gratificante participar en esta hermosa historia con Elle. No he podido actuar con una mejor compañera de escena. Ha sido un gran viaje de creación y descubrimiento”, anotó Chalamet.

“Compartir escena con Selena también fue una grata experiencia. Ella interpretó a una chica despreocupada, pero muy segura de sí misma, con un comportamiento atractivo y muy realista”, continuó.

Por otro lado, Chalamet, quien sorprendió al hacer público que donaría el salario íntegro del filme al movimiento Me Too, explicó qué lo inspiró a realizar esa loable acción. “He aprendido que un buen papel no es el único criterio para aceptar un trabajo, esto lo he visto más claro en los últimos meses, habiendo presenciado el nacimiento de un poderoso movimiento que persigue poner fin a la injusticia, a la desigualdad y, sobre todo, al silencio”, sostuvo.