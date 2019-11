The Batman: Robert Pattinson está leyendo muchos cómics para interpretar al Murciélago

Robert Pattinson se encuentra trabajando duro para poder interpretar al Murciélago de Ciudad Gótica en la próxima película en solitario The Batman, la cual será dirigida por Matt Reeves.

El actor, quien en su momento interpretó a Edward Cullen en la saga Crepúsculo, fue elegido para dar vida a Batman, desde entonces, ha dividido a los fas, quienes se encuentran a favor y en contra de esta elección.

Ahora último, Robert Pattinson ha declarado que se encuentra leyendo muchas historietas del Hombre Murciélago. Los cómics se remontan a 1939, desde entonces ha evolucionado constantemente, por lo que el actor tendrá una ardua tarea.

“Me alegro de que he tenido bastante tiempo, no tenía idea de que había tantos cómics de Batman. Cientos y miles. Pero he estado leyendo muchos de esos, y no solo los clásicos. Simplemente me gusta leer el tipo de publicaciones periódicas individuales. Es agradable ver a los absolutamente contemporáneos”, expresó Pattinson a la revista Variety.

Por otro lado, el director Matt Reeves, expresó hace tiempo su deseo de explorar el lado detective del héroe, algo que ha quedado fuera de las anteriores adaptaciones. Esto fue lo que declaró para The Hollywood Reporter:

“The Batman es en gran medida dirigida desde un punto de vista noir y espero que sea una historia emocionante pero también emocional. Es más Batman en su modo de detective de lo que hemos visto en las películas. Los cómics tienen una hitoria de eso”.

The Batman ha sumado a Robert Pattinson como Batman, Jeffrey Wright como James Gordon y Zoë Kravitz como Gatúbela. Tiene como fecha de estreno 2021.