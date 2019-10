The Good Doctor: 10 datos acerca de la serie que derrotó a Grey’s Anatomy

No queda duda de que The Good Doctor se ha convertido en la serie de la temporada. Y no es para menos, pues este show viene siendo producido por el mismo creador de House.

La serie se centra en la vida de un joven cirujano con autismo y su labor en la unidad pediátrica de un prestigioso hospital.

Como se ha informado antes, la última temporada, la cual aun se encuentra en curso, se ha posicionado de manera exitosa desplazando a Grey’s Anatomy, una de las series más exitosas de los últimos 16 años.

Es por esto que queremos compartir algunos datos importantes sobre el drama médico protagonizado por Shaun Murphy.

- The Good Doctor es la adaptación estadounidense de una serie japonesa con el mismo nombre escrita por Park Jae-bum y emitida en 2013.

- La ficción original constaba de tan solo 20 episodios y, a diferencia de su reciente adaptación, en ella su protagonista se convierte en médico para cumplir la promesa que le hizo a su hermano antes de morir. La serie fue cancelada por sus malos datos de audiencia.

- A pesar de no funcionar entre el público, la serie sí destacó entre la crítica alzándose con varios premios. Por esta razón, la CBS se interesó por ella en 2014. Sin embargo, los guiones no terminaron de convencer y la cadena estadounidense decidió abandonar su adaptación.

- Finalmente, Sony Pictures se encargó de llevar a cabo el proyecto siendo aprobado en 2016 por la cadena ABC. El canal dio luz verde a la grabación del piloto, que terminó emitiéndose el 25 de septiembre de 2017.

- La ficción consiguió interesar al público estadounidense desde el principio. Su tercer episodio, por ejemplo, superó a The Big Bang Theory como la serie más vista de la semana y durante su primera temporada se mantuvo entre los dramas más seguidos.

- Freddie Highmore, el actor que da vida al doctor Shaun Murphy, fue nominado en 2017 a los Globos de Oro por su trabajo en The Good Doctor como mejor actor de drama.

- Highmore no es ningún novato en el mundo de la interpretación. Comenzó a actuar con tan solo 7 años y protagonizó varias de las películas más comerciales de principios de los años 2000. Descubriendo nunca jamás, Charlie y la fábrica de chocolate y August Rush son algunos de los títulos que conforman el inicio de su filmografía.

- Freddie Highmore habla con fluidez español, ya que estudió filología española en la Universidad de Cambridge y vivió durante una larga temporada en Madrid para perfeccionar el idioma. Por ese motivo, el propio actor confesó en una entrevista que no le gusta su doblaje al castellano por ser demasiado “sexy y profundo”, nada que ver con su interpretación.

- David Shore, responsable de la serie, también fue el creador de House. Por esa razón, desde sus inicios, The Good Doctor fue comparada continuamente con la aclamada serie de FOX. Sin embargo, según el propio Shore, al contrario que House, el doctor Murphy es un joven que lucha por aprender y que sin él pretenderlo, da lecciones a sus compañeros que solo se preocupan por destacar.

- Una de las grandes virtudes de The Good Doctor es la sensibilidad y realidad con la que se acerca y trata el autismo de su protagonista. De hecho, la serie recibió el premio “The Awareness Award”, otorgado por la asociación Autism Speaks por la manera en la que conciencia a los espectadores sobre este trastorno.