Scooby Doo y la perturbadora desaparición de ‘Misterios a la orden’ [VIDEO]

Muchas veces se teoriza acerca de lo que sucedió al final de las series de nuestra infancia, pero ¿Qué pensarías si te dijeran que todos los protagonistas de Scooby Doo murieron? Esa idea es bastante horripilante para ser verdad, pero en realidad si sucedió y fue emitido en televisión hace ya muchos años.

Esto sucedió en un vídeo parodia de ‘La bruja de Blair’ que fue emitido únicamente en el año 1999. Quizás el capítulo no volvió a ser pasado por Cartoon Network, precisamente porque el concepto de asesinar a todos sus personajes no era algo correcto para una de sus series infantiles más reconocidas de todos los tiempos.

Proyecto Scooby Doo

El episodio inserta a Scooby Doo y a sus amigos en medio de la búsqueda por la bruja de Blair, y al final al igual que los protagonistas de aquella cinta terminaron encontrando su destino final en el bosque. Este capítulo estuvo inspirado en la película dirigida por Daniel Mire en 1999, y buscó hacer creer a los espectadores que se trataba de vídeos reales que habían quedado como testimonio de la desaparición de un grupo de jóvenes, este film llevó por nombre ‘El proyecto de la Bruja de Blair’.

Aprovechando el éxito de aquella película, Cartoon Network solicitó a Casper Kelly y a Larry Morris que escribieran una parodia inspirada en ‘La Bruja de Blair’. El resultado de esto fue un capítulo de 16 minutos que nos mostró algo totalmente diferente de lo que veíamos normalmente. Para su realización se combinaron escenas reales con animación.

El proyecto Scooby Doo se emitió en la víspera de Halloween del año 1999, y desde entonces no se volvió a ver en televisión, ni en ningún otro lado. Al igual que en la película, el equipo de ‘Misterios a la orden’ decidió adentrarse en un bosque para realizar una investigación paranormal y empiezan a documentar todo en vídeo. Poco a poco aparecen pistas que los llevan hasta el culpable.

Pero las cosas no quedaron ahí, ya que en este especial todo cambió drásticamente pues terminaron dándose cuenta que la amenaza esta vez no era un humano disfrazado, sino que era un auténtico ser sobrenatural. Y no conformes con esto se mostró una escena que nos da a entender que el grupo conformado por Freddy, Daphne, Vilma, Shaggy y Scooby, fueron asesinado durante su investigación.

