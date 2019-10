The Witcher: ¡Más emocionante! Netflix estrena tráiler 2 [VIDEO]

Una de las producciones más esperadas de Netflix es The Witcher, con el protagonismo de Henry Cavill le da vida a Geralt de Rivia, cuya historia basada en la saga de videojuegos del mismo nombre, lanzó su tráiler oficial hoy 31 de octubre.

El video muestra un poco más de la historia del personaje y cómo es que se desenvuelve en el mundo que lo necesita para acabar con los monstruos. Recogiendo diferentes incógnitas sobre su motivo por seguir cazando y su encuentro con dos inesperadas mujeres.

Mira aquí el segundo tráiler de “The Witcher”

The Witcher es una historia épica sobre el destino y la familia. Geralt de Rivia (Henry Cavill) es un cazador de monstruos solitario que lucha por encontrar su lugar en un mundo en el que a menudo la gente se muestra más malvada que las bestias. Pero cuando el destino le lleva hasta una poderosa hechicera y una joven princesa con un peligroso secreto, los tres deberán aprender a caminar juntos por un continente cada vez más volátil.

En el reparto se tendrá también a Anya Charlotra (The ABC Murders, Wanderlust) como Yennefer y Freya Allan (The War of the Worlds, Into The Badlands) como Ciri. Otros talentos previamente anunciados incluyen a Jodhi May (Game of Thrones, Genius) como Calanthe, Björn Hlynur Haraldsson (Fortitude) como Eist, Adam Levy (Knightfall, Snatch) como Mousesack.

La serie de Netflix tendrá ocho episodios y estará a cargo de Lauren Schmidt, quien ya trabajó antes en “The Umbrella Academy”, “The Defenders” y la primera temporada de “Daredevil”. The Witcher llega el 20 de diciembre a través de la conocida plataforma de streaming.