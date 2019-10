Los Eternos: el Titán Loco Thanos regresaría a la Fase 4 de Marvel Studios

El gran villano de la Saga del Infinito y de todo el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) fue Thanos (Josh Brolin).

En Infinity War, el titán loco consiguió reunir las Gemas del Infinito y logró eliminar a la mitad de la población; en Avengers: Endgame, los héroes consiguieron darle la vuelta al asunto, revivieron a todos y eliminaron a Thanos.

Sin embargo, si creías que no Thanos no iba a aparecer nunca más, estás equivocado. El titán loco aparecería en The Eternals (Los Eternos), película que será parte de la Fase 4 del UCM.

Ahora último se han develado rumores y supuestos detalles sobre esta película, que tendrá entre sus filas a Angelina Jolie, Kit Harington, Richard Madden, Salma Hayek, entre otros.

¡ATENCIÓN! SPOILERS A CONTINUACIÓN

"Hace miles de años, los Celestials llegaron a la Tierra y experimentaron con humanos, creando a los Deviants y a los Eternals. Los Deviants son monstruos morados sin raciocinio, y Eternals son dioses humanoides con habilidades sobrehumanas. Durante siglos, ambas especies lucharon por el dominio en el cosmos.

El planeta principal para los Eternals es Olympia, ésto, después de la caída de Titán. Los Eternals tienen prohibido tener hijos o mezclarse con los humanos. Los Eternals se consideran superiores a los habitantes de la Tierra.

La historia tendrá numerosos eventos del pasado. Veremos civilizaciones antiguas tanto en la Tierra como en el espacio. Y veremos a un joven Odin y a un joven Thanos".

Así podría lucir la versión joven de Thanos. Foto: Marvel

Recordemos que el villano, interpretado por Josh Brolin, es un eterno que nació en Titán, por lo que fue creado por los Celestiales.

No es descabellado que Thanos pueda aparecer nuevamente en la Fase 4 del UCM, no como si hubiese revivido, sino como en su versión del pasado.