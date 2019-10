The Batman: ¡Confirmado! Jeffrey Bright será el nuevo comisionado Gordon

Hace poco más de un mes anunciaron que Jeffrey Wright, actor mejor conocido por su papel en Westworld, estaba en conversaciones para interpretar al comisionado Gordon en The Batman.

Pues bien, esta información acaba de ser confirmada por el mismo director Matt Reeves. Wright se unirá a Robert Pattinson y Zoë Kravitz en el reboot del Hombre Murciélago.

El comisionado Gordon ha tenido diferentes interpretaciones, el más famoso fue Gary Oldman, quien lo encarnó en la trilogía de The Dark Knight de Christopher Nolan, la cual terminó en 2012 con El Caballero de la Noche Asciende.

La llegada de Wright al papel del comisionado Gordon dilucida cualquier duda de los seguidores sobre la verdadera naturaleza de The Batman, que se trata de un reboot del universo planeado por Zack Snyder y no tendrá ninguna relación con las películas Batman vs Superman: El Origen de la Justicia o Liga de la Justicia.

Jeffrey Wright será el comisionado Gordon

Esto tranquiliza un poco a aquellos que no estuvieron muy felices con la versión de Snyder del superhéroe de DC, pues la cinta de Matt Reeves parece que tendrá más influencia de Christopher Nolan y Christian Bale, según las declaraciones de Robert Pattinson en entrevista con Inquirer.

No hay duda de que Reeves y su equipo se esforzarán para crear un producto de calidad como lo mejor que ha dado DC Comics, así que no queda más que esperar hasta el 2021.