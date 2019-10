El mal bajo la lupa de la ciencia y la religión

Por: Jannina Eyzaguirre V.

La ciencia y la religión se unen para exmaminar los orígenes del mal desde esa frágil linea divisoria. Evil es la nueva serie de misterio psicológico que se estrena esta noche (9pm) a través Universal TV y que sigue a Kristen Bouchard (Katja Herbers), una escéptica psicóloga quien se une a David, un ex periodista y sacerdote en formación (Mike Colter) y Ben, un contratista (Aasif Mandvi), para investigar la acumulación de misterios inexplicables de la iglesia, incluidos supuestos Milagros, posesiones demoníacas y fantasmas.

La República conversó vía telefónica con Katja Herbers y Mike Colter, último de los mencionados, recordado por su rol del superhéroe Luke Cage.

-¿Qué tan difícil fue aterrizar en una historia como Evil en la que suceden cosas paranormales difíciles de explicar?

-M. Colter: Mi personaje es creyente, pero tiene que explorar las ideas que se explican a través de la ciencia o el comportamiento psicópata, sociópata. Trata de entender las cosas por ahí.

K. Herbers: El mío tiene mucha base científica, y, en mi caso, no hablo de nada que no haya sido explicado por la ciencia, así que para mí ha sido sencillo porque es cercano a mis propias creencias.

-¿Qué pueden decir sobre Kristen y David? ¿Cómo fue la preparación de sus personajes?

-MC: No he hecho nada parecido antes, es muy opuesto en muchas formas. No conozco muchas personas que dedican su vida a la religión, pero sé que tienen un propósito. Deben de luchar contra las tentaciones y servir a Dios. Por otro lado, soy un chico grande que tiende a asustar a la gente y es algo que tengo que tener en cuenta respecto a mi cuerpo. Puede ser una verdadera herramienta, pero a veces puede ser un problema, tengo que aprender a usarlo inteligentemente.

KH: Mi personaje es muy criticado, pero no tiene otra cosa que hacer para sacar a delante a su familia que son sus hijas. Me gustó eso. Además, empecé a ir al psicólogo para encontrar partes de mi personaje dentro de mí. Habían varias cosas que rescatar: yo soy madre de 4 niños, además me gusta centrarme en el libreto por lo que cada episodio que leo me permite conocer más sobre Kristen.

-¿Particpar en Evil les cambió la perspectiva acerca de los eventos supernaturales?

KH: No. Yo vengo de un país (Holanda) bastante escéptico y no conozco mucha gente religiosa, pero América si lo es, si cree. Los escritores tampoco creen mucho, así que solo tratan de darle un sentido a las cosas malas que pasan en el mundo con una explicación supernatural, así que aprendí más sobre esto

MC: Creo que hay cosas que no podemos entender, de las que no hay explicación científica, por eso se habla de milagros, cosas que pasan una vez en la vida, que no podemos explicar, o que se repiten mucho también sin explicación.

-¿Han vivido experiencias supernaturales después de la serie?

KH: Creo que no. Pero hay cosas en mi vida que no podré explicar nunca. Tengo una historia sobre eso. Tenía muchos dolores de cabeza, iba mucho al doctor y nada, luego fui donde una mujer y ella me dijo que estaba rodeada de 37 fantasmas. Me dijo que no importaba si creía en eso o no, pero que les iba a pedir que se vayan, y cuando lo hizo y se fueron no volví a tener un dolor de cabeza.

-¿La Ciencia y la religión pueden coexistir?

KH: Sí. No creo que la ciencia pueda explicar todo. No podemos explicar todo el universo.

MC: Absolutamente, porque hay cosas que explica la una y que no lo hace la otra. En Evil se ponen estas evidencias para pensar en eso. Es el camino que nos gusta explorar.