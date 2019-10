Digimon Adventure: los niños elegidos de Zero Two están de regreso en el primer tráiler promocional [VIDEO]

Digimon ha estado ausente durante mucho tiempo, y ya es momento de su tan esperado regreso. El 2020 será el año en que la franquicia favorita de miles de fanáticos del anime llegué a su final con una espectacular película que nos permitirá ver a todos sus protagonistas mucho más maduros y cumpliendo sus sueños, pero antes de afrontar los retos de la vida diaria, deberán enfrentarse a un último peligro llegado desde el mundo digital.

Todos se emocionaron con las ovas de Digimon Adventure Tri, ya que vimos a los niños elegidos una vez más, pero hubo un detalle que destacó mucho, y es que se dejó de lado la participación de los 4 protagonistas de Zero Two, lo máximo que se vio de ellos fue una sombra luego de haber sido secuestrados. A través de las redes sociales esto fue motivo de memes, pero todo indicaría que al fin están de regreso.

¿Estás listo para volver a emocionarte? Hace unos días se filtraron una serie de imágenes de lo que será esta película que llevará por título ‘Digimon Adventure: Last Evolution’, en estas se veía un pequeño adelanto de los diseños, pero al fin se ha publicado en el canal oficial de ‘Toei Movie Channel’ el primer tráiler promocional para el deleite de los miles de fans que crecieron con este anime.

Mira aquí el tráiler de Digimon

En esta reciente publicación volvemos a ver al fin a los tan extrañados, ya no tan niños, elegidos de Digimon Adventure: Zero Two, Davis, Codi, Ken y Yolei, todos con sus respectivos digimon. Ahora sus vestimentas son totalmente diferentes y por lo que se escucharía estos se encontrarían viajando a través del mundo con ayuda de las puertas del digimundo.

Por el momento no se conocen mayores detalles acerca de la trama que tendrá esta cinta, pero al fin tenemos una fecha para su estreno, que será el día 21 de febrero del 2020 en los cines de Japón. Este proyecto estará dirigido y producido por el staff original que participó en las primeras temporadas, por lo que los guiños a la nostalgia no se harán ausentes.